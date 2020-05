Ultimatum Mertens: il Napoli concede solo altri 7 giorni! L’Inter e Lukaku in attesa

Il Napoli ha concesso a Dries Mertens un ultimatum di 7 giorni per decidere il proprio futuro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, a distanza di 70 giorni da quell’incontro con De Laurentiis che sembrava risolutore, la possibilità che l’attaccante belga si leghi all’Inter a fine contratto è molto concreta.

A pesare nella trattativa di rinnovo è stata sicuramente la questione multe dopo l’ammutinamento del novembre scorso quando i giocatori del Napoli si rifiutarono di andare in ritiro così com’era stato disposto dalla società. Il club azzurro non ha più intenzione di aspettare, a Mertens ha dato ancora una settimana di tempo per decidersi a firmare. Diversamente, potrà andare e raggiungere l’amico Lukaku a Milano.

