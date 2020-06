Mercato – Inter, nuova richiesta di prestito per Colidio

Potrebbe proseguire ancora in Belgio l’avventura di Facundo Colidio, in prestito dalla scorsa estate al Sint-Truiden. Il centravanti argentino aveva svolto quasi interamente il ritiro di inizio anno sotto la guida di Antonio Conte in prima squadra, ma era già evidente l’intenzione del club nerazzurro di spedirlo in prestito per concedergli l’opportunità di guadagnarsi altrove minuti ed esperienza per un percorso di crescita costante.

Il classe 2000, dopo aver avuto contatti anche in Inghilterra con formazioni di Championship, alla fine ha optato per il prestito al Sint-Truiden. Il club, che milita nella prima divisione belga, secondo quanto riferito da calciomercato.com avrebbe chiesto all’Inter di rinnovare l’accordo ancora per un’altra stagione. I nerazzurri, che difficilmente lo richiameranno in prima squadra il prossimo anno, potrebbero accettare la nuova richiesta.

