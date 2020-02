Mercato Inter – Per la mediana occhi puntati in casa Udinese: Fofana intriga Conte

Il mercato non dorme mai, soprattutto se ti chiami Inter e in panchina c’è un certo Antonio Conte. Nonostante un buonissimo mercato estivo, un ottimo mercato di riparazione, la dirigenza nerazzurra sta impostando le basi per delle trattative che porterebbero ad Appiano Gentile volti nuovi, giovani e di prospettiva.

Marotta e Ausilio lavorano sotto traccia guardando in casa Udinese. La prova offerta dai bianconeri nel posticipo domenicale è stata di spessore, merito anche della grande prestazione di Fofana oltre che di De Paul. Attenzione anche al dopo Handanovic, due per ora i nomi che parrebbero essere sul taccuino: Kepa del Chelsea e Musso, portiere dell’Udinese.

Tornando al reparto più importante per i dettami tattici di mister Conte, Fofana raccoglie consensi eccome. Il prezzo del suo cartellino è tutt’altro che proibitivo e il lavoro del mister leccese potrebbe rendere l’ivoriano meno discontinuo. Il centrocampista, con passaporto francese, è un profilo ideale per la zona centrale del campo.

Giocatore di fisico e di passo, bravo nella conduzione e nel capovolgimento della manovra. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, per adesso è semplicemente un’idea, una suggestione, ma Fofana ha indotto i nerazzurri a qualche riflessione. Se il prezzo di De Paul si attesta attorno ai 35 milioni di euro, per Fofana, ad oggi, occorrono tra i 15 e i 20 milioni

Tutto rinviato a giugno, in attesa, ovviamente, che Conte dia il suo via libera.

