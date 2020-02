Mercato Inter – Per la porta si guarda al futuro: Cragno è tornato a parare, Marotta osserva

L’Inter ha sempre vissuto un particolare feeling con i portieri: da Pagliuca, passando per Toldo, Julio Cesar e per ultimo Handanovic, la porta dei nerazzurri è stata sempre difesa da fuoriclasse del ruolo. Handanovic, 35 anni sulla carta d’identità, è sintomo di garanzia, ma in casa nerazzurra bisogna guardare al futuro.

Dopo il brutto infortunio alla spalla che lo ha tenuto fuori per tutto il girone di andata, Alessio Cragno è tornato protagonista con la maglia del Cagliari. L’estremo difensore è ripartito da dove aveva lasciato, parando. Il classe 1994 è tornato benissimo in pista, basti pensare alle ottime prove offerte contro Inter e Parma.

In estate il suo nome era stato accostato con insistenza alla Roma, che poi ha deciso di puntare su Pau Lopez. Da giugno, magari, con una convocazione in Nazionale in tasca, Cragno proverà a convincere una big a puntare su di lui e ovviamente per il duo Marotta-Ausilio potrebbe esserci una suggestione che porti il suo nome.

Stando a quanto riporta Calciomercato.it, ad oggi le big che potrebbero interessarsi al portiere sono infatti Milan e Inter. I rossoneri sono alle prese con il rinnovo non facile di Donnarumma. Se l’estremo difensore classe 1999 non dovesse prolungare il contratto in scadenza nel 2021, l’idea Cragno, potrebbe davvero prendere piede.

Futuro incerto quindi per il portiere dei sardi, sicuro invece, visto il talento del ragazzo, il futuro roseo.

