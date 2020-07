Sanchez, che voglia di Inter! Il Nino Maravilla vuole rimanere a Milano: Marotta ci proverà

Alexis Sanchez ha dimostrato di essere tornato quasi al top della condizione fisica dopo il brutto infortunio che ha segnato la sua stagione in nerazzurro.

Contro il Brescia, l’attaccante cileno è stato tra i migliori, ritornando al gol sul calcio di rigore lasciato dal suo partner d’attacco Lautaro.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Nino Maravilla sfrutterà questo finale di stagione per continuare a vestire la maglia nerazzurra e convincere tutti. Sanchez vuole restare a Milano, a costo di tagliarsi anche l’ingaggio. Marotta ci sta provando anche se, trovare l’incastro giusto con il Manchester United, rimane complicato. Ma nella prossima finestra di calciomercato le sorprese non sono da escludere.

