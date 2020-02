GdS – Sanchez-Inter, molto difficile una conferma a fine stagione. Chi al suo posto? Mertens pista calda

Nonostante le ottime risposte fornite nelle ultime uscite in campionato, soprattutto contro Udinese e Milan, difficilmente Alexis Sanchez verrà riscattato a fine stagione dall’Inter: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, al momento non sono stati avviati discorsi di acquisto dalla dirigenza nerazzurra con quella del Manchester United.

In attesa di capire quale sarà il futuro del Nino Maravilla e di Lautaro Martinez (nel mirino dei principali top club europei), l’Inter continua a monitorare la situazione di Dries Mertens: l’attaccante belga è in scadenza di contratto con il Napoli, si sente spesso con Lukaku anche se al momento la dirigenza nerazzurra non sembra voler affondare il colpo. Ma è una pista da tenere in seria considerazione.

