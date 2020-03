Mercato – Inter, sfuma Matic: rinnovo a un passo con il Manchester United

Nemanja Matic, nome accostato spesso all’Inter, è a un passo dal rinnovo di contratto con il Manchester United. Il centrocampista mancino, offerto anche a Juventus e Milan, sembrava fuori dal progetto tecnico dei Red Devils, ma negli ultimi giorni la situazione si è completamente capovolta e il prolungamento è ormai prossimo.

Secondo quanto riportato da Fijaches e da Manchester Evening News, Ole-Gunnar Solskjaer, tecnico del club inglese, avrebbe deciso non volersi privare di una delle pedine fondamentali del suo scacchiere e starebbe spingendo per la permanenza del 31enne. Il serbo, in scadenza a giugno, ha giocato 22 gare finora. Sfuma dunque, un possibile riforzo per la squadra allenata da Antonio Conte, che aveva allenato Matic al Chelsea. A breve arriverà la nuova proposta contrattuale, con il Manchester che poteva già in precedenza, attivare un’opzione per estendere il contratto.

