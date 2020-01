CdS – Il Manchester City si rifà sotto per Skriniar: nuova offerta in arrivo. Ma per l’Inter è incedibile

Domani sera Milan Skriniar non scenderà in campo contro l’Atalanta a causa della squalifica rimediata nell’ultimo turno di campionato contro il Napoli. Un’assenza importante, visto che il centrale slovacco è sempre sceso in campo con Conte in questa prima parte di stagione.

L’ex Sampdoria rimane uno centrali più corteggiati d’Europa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Manchester City non ha smesso di seguirlo: il club inglese in passato è arrivato a mettere sul piatto 60 milioni di euro per strapparlo all’Inter e portarlo in Premier League, ma la dirigenza nerazzurra ha sempre resistito alle avances di Guardiola.

I Citizens sono pronti a ritoccare l’offerta ma l’Inter al momento sembra rimanere ferma sulla propria posizione: Skriniar è considerato un cardine per il presente e per il futuro, a meno che, non arrivi una proposta davvero irrinunciabile.

