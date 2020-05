Spalletti sogna la Premier, dietrofront con l’Inter: ora è pronto a trattare con Marotta

Luciano Spalletti ha voglia di tornare in pista. L’ex tecnico nerazzurro ha ancora un anno di contratto con l’Inter a più di quattro milioni e mezzo netti, come riportato da La Gazzetta dello Sport.

Qualcosa però sembra essere cambiato. Se fino a qualche tempo fa Spalletti pretendeva fino all’ultimo centesimo dal suo ex club, motivo per cui la trattativa con il Milan è saltata, ora il tecnico è disposto a trovare un accordo con Marotta. Al momento non c’è ancora una pista concreta anche se il sogno di Spalletti rimane una panchina della Premier League.

