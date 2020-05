La Juventus non molla Tonali e pareggia l’offerta dell’Inter: ma da Milano filtra ottimismo

Botta e risposta tra Inter e Juventus per Sandro Tonali. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, entrambi i club valutano il gioiello classe 2000 del Brescia 35 milioni di euro, a cui aggiungere altri eventuali 5 milioni di bonus.

Paratici ha proposto un prestito biennale con obbligo di riscatto nell’estate del 2022. Un’offerta che non entusiasma Cellino ma la Juventus potrebbe mettere sul piatto anche alcuni giovani talenti della cantera. Anche l’Inter lavora sulla formula del prestito con obbligo di riscatto però in una sola stagione. Ma il prezzo è sempre lo stesso, 35 milioni di euro.

Tonali è seguito anche da Psg, Barcellona e Manchester City ma Cellino ha capito che il giocatore preferisce restare in Italia. Arrivare così a 50 milioni resta quasi impossibile. In casa Inter filtra ottimismo ma è presto per considerare chiusa la partita.

