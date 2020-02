Mercato – Inter, vicino Chong. Trovata l’intesa sul contratto, ecco cosa manca

Il calciomercato è ancora lontano, ma la dirigenza dell’Inter è comunque al lavoro per ultimare alcune trattative guardando principalmente al futuro del club. Stando a quanto riferito da Calciomercato.com, è in dirittura d’arrivo la trattativa per portare a Milano il giovane Tahith Chong, ormai da diverse settimane sulla lista di Beppe Marotta. Se l’operazione non si può dire ancora definitivamente conclusa, è anche vero che la maggior parte dei dettagli sono stati raggiunti.

La base d’intesa prevede un lungo contratto da 2 milioni all’anno sino al 2025. Il giocatore, attualmente in scadenza di contratto con il Manchester United, ha già dato il suo ok ai nerazzurri, ma ha chiuso subito all’ipotesi di un passaggio al Jiangsu, in Cina. L’opzione, paventata nelle scorse settimane, non trova il gradimento del giocatore. Resta in piedi, invece, l’ipotesi di un prestito in Serie A, al quale il calciatore deve dare l’ok definitivo: è l’ultimo ostacolo da superare prima della chiusura della trattativa.

