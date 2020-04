Vidal e quella promessa strappata al Barcellona: in estate sarà addio! L’Inter e Conte lo aspettano con lo “sconto”

Olivier Giroud e Arturo Vidal, sembra un remake delle ultime due finestre di mercato eppure Conte non ha perso le speranze per averli entrambi a Milano nella prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, continua il pressing nerazzurro sul centrocampista cileno del Barcellona. Un affare che rimane slegato da quello eventuale con il Barcellona per Lautaro.

Vidal vuole lasciare la Spagna e tornare in Italia da Conte. Complice un contratto in scadenza nel 2021 e la crisi legata all’emergenza coronavirus, il prezzo del cartellino non dovrebbe superare i 10 milioni. L’ingaggio si attesta massimo sui 5 milioni, comprensivi di bonus e premi vari.

L’Inter si aspetta che nelle prossime settimane Vidal esca allo scoperto come non ha fatto a gennaio scorso. In Spagna c’è chi parla di una promessa strappata dal cileno al Barça proprio in vista dell’estate: un accordo sulla parola proprio per lasciarlo partire.

