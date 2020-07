Mercato – Inter-Vidal, è braccio di ferro col Barcellona. C’è distanza sulla formula

Oggi più che mai Arturo Vidal è un obiettivo prioritario di Antonio Conte in vista della prossima stagione. Il centrocampista cileno, per caratteristiche, rappresenta il giocatore che il tecnico leccese vorrebbe sempre avere a propria disposizione. Lo scorso gennaio, ad esempio, se solo si fossero creati i presupposti con il Barcellona, avrebbe probabilmente preferito l’arrivo a Milano dell’ex Juventus e Bayern Monaco, piuttosto che l’acquisto di un fin qui deludente Christian Eriksen, nonostante il valore tecnico indiscusso del trequartista danese.

Come scritto questa mattina da Tuttosport, è probabile che solamente nelle battute finali del prossimo mercato l’Inter voglia fare un nuovo tentativo con il Barcellona. Questo perché Vidal entrerà nell’ultimo anno di contratto e presentarsi con un’offerta negli ultimi giorni della finestra estiva potrebbe far capitolare il club blaugrana. Il presidente Bartomeu, però, insiste sull’inserimento del centrocampista cileno come contropartita per arrivare a Lautaro Martinez. Sotto questo aspetto sappiamo bene come il club nerazzurro voglia invece mantenere distanti e separate le due operazioni.

