Mercato – Joao Mario, la cessione alla Lokomotiv vale oro per l’Inter. Lazaro torna a fine stagione?

Ci sono operazioni, oltre alle già citate e legate ad Icardi, Perisic e Nainggolan, che potrebbero fare la fortuna dell’Inter, seppur di minore entità. In uscita, infatti, il club nerazzurro punta ad incassare almeno una cessione a titolo definitivo tra i prestiti di Joao Mario e Valentino Lazaro. Soprattutto il portoghese, nel suo curriculum alla Lokomotiv Mosca ha già collezionato 15 partite stagionali, un gol e tre assist: quanto basta per convincere il tecnico Yuri Semin che nei suoi confronti aveva detto: “E’ un giocatore di altissimo livello e credo che debba rimanere qui”.

Riscatto fissato a 18 milioni di euro, una bella boccato d’ossigeno per l’Inter qualora dovesse realizzarsi. Il secondo nodo riguarda invece Lazaro. L’esterno austriaco, come ricordato da La Gazzetta Sportiva, è stato giudicato leggerino da Antonio Conte nei primi mesi ad Appiano Gentile. Gli inglesi hanno pagato il prestito 1,5 milioni e per il riscatto ne servono altri 23-24. Fin qui l’ex Hertha Berlino ha raccolto solo 4 presenze in Premier League, complice pure lo stop arrivato nel momento peggiore. Il riscatto, allo stato attuale, sembra complicato. E questa, in vista della prossima stagione, potrebbe non essere una brutta notizia per i nerazzurri…

