Mercato – Junior Firpo piace all’Inter come contropartita, ma non torna la valutazione del Barcellona

Per sbloccare l’affare di mercato Lautaro Martinez con l’Inter, al Barcellona servirà innanzitutto alzare l’offerta per il centravanti argentino. Qualora il club catalano non riuscisse ad avvicinare i 111 milioni di euro della clausola rescissoria entro il 7 luglio, resta la convinzione di poter convincere i nerazzurri proponendo il cartellino di Junior Firpo come contropartita. Effettivamente, va detto che ad Antonio Conte il terzino sinistro di origini dominicane piace e potrebbe far comodo sulle proprie corsie esterne.

In tal caso, però, sorgerebbe un altro problema sulla valutazione del Barcellona. Sappiamo bene che l’Inter, per andare incontro ai blaugrana, si aspetta una base cash da almeno 90 milioni di euro. Come ricordato da Tuttosport, però, nell’ultima offerta messa sul piatto gli spagnoli avevano proposto 70 milioni più il cartellino di Junior Firpo, valutato intorno ai 41. I nerazzurri, invece, hanno stabilito per l’ex Betis Siviglia un valore di 20 milioni di euro ed è proprio questa distanza che non consente il superamento della fase di stallo tra i due club.

