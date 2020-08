Mercato – Kumbulla sempre più vicino. Il calciatore sceglie l’Inter, da limare gli ultimi dettagli

L’Inter è sempre più vicina al difensore centrale dell’Hellas Verona Marash Kumbulla: lo riporta Gianlucadimarzio.com, secondo cui mancherebbero pochi dettagli per chiudere una trattativa di mercato che va avanti da settimane. Il club di Viale della Liberazione, infatti, corteggia il calciatore di origine albanese da tempo, in un serrato braccio di ferro con la Lazio che pare in procinto di risolversi in favore dei nerazzurri.

Il difensore classe 2000 ha infatti dato la sua preferenza all’Inter, che ora deve chiudere solamente gli ultimi dettagli con il Verona per assicurarsi un nuovo e giovane rinforzo per il pacchetto arretrato.

