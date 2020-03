Mercato, l’annuncio di Sport: “Lautaro-Barcellona è fatta, sarà il primo acquisto”

In Spagna, ormai, non hanno più dubbi. Nonostante gli interessamenti di Real Madrid, Manchester United, City e Chelsea, l’edizione odierna di Sport regala l’intera prima pagina a quello che definisce il primo acquisto ormai definito del prossimo calciomercato del Barcellona: Lautaro Martinez. Il centravanti dell’Inter viene considerato già blaugrana in Catalogna, sebbene la prossima sessione di mercato impedirà a tutte le squadre di spendere e spandere quantità esagerate di soldi.

Come scrive lo stesso Sport, infatti, la crisi economica che si porterà dietro l’emergenza Coronavirus influenzerà anche il budget a disposizione dei club di calcio. Il Barcellona, infatti, dovrà imbastire con l’Inter un’operazione basata su tante contropartite tecniche, a partire da quell’Arturo Vidal che tanto vorrebbe Antonio Conte. Esclusa a priori, quindi, l’idea che l’argentino venga prelevato da Milano pagando i 111 milioni di euro della sua clausola rescissoria.

