Mercato – Lautaro e Icardi via? L’Inter prepara grandi colpi: Werner e Tolisso in pole, rispunta Emerson Palmieri

Se dalla cessione di Mauro Icardi l’Inter si aspetta da quasi un anno di ottenere dal Paris Saint Germain i 70 milioni di euro fissati dall’accordo per il riscatto, in maniera inaspettata e a malincuore a questo tesoretto potrebbero aggiungersi anche i 111 milioni che il Barcellona è disposto a pagare per Lautaro Martinez. I nerazzurri, qualora non riuscissero a trattenere il Toro, hanno però già in mente un piano di investimento su più reparti.

Per fare il salto di qualità e consacrarsi tra i grandi club, i nerazzurri devono necessariamente sfruttare le due cessioni per rinforzare la rosa. Ed è proprio per questo motivo che in attacco, con la partenza dei due argentini, al fianco di Romelu Lukaku punterebbe Timo Werner, sul quale vi sarà però da battere la concorrenza di Bayern Monaco e Liverpool. Le alternative, da Martial a Jovic passando per Osimhen, ovviamente non mancano, ma il tedesco è il primo nome sulla lista di Marotta e Ausilio.

Dando uno sguardo agli altri reparti, invece, secondo La Gazzetta dello Sport l’Inter non dovrebbe avere le stesse difficoltà di Werner per arrivare a Tolisso. Il francese è dato in uscita da Monaco e a Milano viene preferito ad un profilo più ‘anziano’ come Vidal. Sulle corsie esterne, invece, Emerson Palmieri ha superato Marcos Alonso nell’indice di gradimento di Antonio Conte. Entrambi i terzini del Chelsea, comunque, sono due vecchi pallini del tecnico leccese.

