Mercato, l’Inter non ci sente: vuole solo Kulusevski. Contatti fitti con l’Atalanta, Marotta spinge ed ha l’asso nella manica

In vista del mercato di gennaio l’Inter non ci sente: l’unico nome che ha in testa (eccezion fatta per Vidal, che però può arrivare solo in prestito) la dirigenza è quello di Dejan Kulusevski. Il centrocampista dell’Atalanta in prestito al Parma, in casa nerazzurra, convince tutti: è un investimento futuribile (classe 2000), appare già pronto per essere un titolare e ricopre un ruolo, quello del centrocampista, che al momento è il più richiesto nella rosa, visti gli infortuni.

I contatti tra Inter ed Atalanta sono sempre più fitti, ed i bergamaschi si sono mostrati disponibili all’ipotesi di cessione. Resta da convincere il Parma, che a più riprese ha dichiarato, anche pubblicamente, di non volersene privare a metà stagione. Ai ducali però, scrive La Gazzetta dello Sport, piacciono due nerazzurri che potrebbero sbloccare l’operazione: l’interista Dimarco e l’atalantino Barrow.

