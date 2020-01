Mercato – L’Inter propone lo scambio Nainggolan-Nandez: il Cagliari non è convinto

Dopo la stagione oltremodo deludente all’Inter, grazie al prestito annuale al Cagliari Radja Nainggolan sembra aver ritrovato talento e felicità. Il centrocampista belga si sta rivelando tra gli artefici dell’ottimo campionato sin qui disputato dalla formazione sarda, in assoluto la vera grande sorpresa del campionato. I rossoblù, però, difficilmente a fine stagione potranno permettersi di riscattare l’ex nerazzurro offrendogli poi un ingaggio top.

Da qui, sarebbe nata l’idea dell’Inter di uno scambio di cartellini al termine del campionato tra Nainggolan e Nahitan Nandez. Un’idea che in casa Cagliari non scalda particolarmente: almeno per il momento, Giulini non pare così aperto ad un simile scenario. Nelle prossime settimane, però, potrebbe anche correggere il tiro. Con l’entourage del centrocampista uruguagio, infatti, la tensione resta alta e il club nerazzurro potrebbe sfruttare queste frizioni accontentando tutte le parti in causa.

