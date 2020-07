Mercato – Marotta monitora il futuro di Pinamonti: vietato un altro errore alla Zaniolo

Acquistato giusto un anno fa dal Genoa per un prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni di euro, Andrea Pinamonti continua ad essere controllato a distanza dall’Inter. Al momento della cessione, infatti, l’amministratore delegato Beppe Marotta aveva insistito per aggiungere nell’accordo un gentlemen’s agreement coi rossoblù per poter riacquistare dal mercato in qualsiasi momento l’attaccante classe 1999 per una cifra pari a 20 milioni di euro.

In merito al futuro del centravanti cresciuto tra le fila del settore giovanile nerazzurro, la priorità del club interista è quella di scongiurare un altro caso alla Zaniolo, rischiando di perderlo per sempre. Le ombre della Juventus accostata poche settimane fa a Pinamonti, in tal senso hanno contribuito ad aumentare il grado di allerta. Per il suo futuro sono già pervenute diverse richieste, a partire dall’Hellas Verona che con l’Inter vanta ottimi rapporti. Attenzione anche alle offerte portate dall’agente Mino Raiola, che potrebbe aprire al ragazzo la strada della Ligue 1 con il Nizza il prima fila.

