Mercato – Messi trattiene Vidal: “Con lui puntiamo alla Champions”. E l’Inter fa leva sul contratto

Si sta creando una pericolosa alleanza all’interno della rosa del Barcellona tra i senatori del gruppo che stanno cercando di convincere in tutti i modi Arturo Vidal a rimanere in squadra almeno fino al termine della stagione. A far da portavoce alla richiesta è stato il capitano Leo Messi che nelle ultime ore senza troppi giri di parole ha sottolineato l’importanza rivestita dal cileno in maglia blaugrana: “Arturo non si tocca: con lui possiamo vincere la Champions”.

Se ad esprimersi in maniera talmente inequivocabile è proprio il 10 argentino, da quelle parti la sua influenza non può passare di certo inosservata. Ma l’Inter, nonostante la trattativa si stia mettendo in salita anche a causa di queste ultime ragioni, ha ancora un briciolo di speranze legate ad aspetti contrattuali da non sottovalutare. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, ora come ora il cileno è legato ai catalani sino al 2021, mentre il club nerazzurro gli garantirebbe un contratto fino al 2022. A Barcellona hanno idea di accontentarlo sotto questo profilo? Insomma, la partita non è ancora chiusa.

