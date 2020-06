Mercato – Moses e Sanchez sperano nel riscatto dell’Inter: la posizione del club

Sperano fortemente in un riscatto a titolo definitivo da parte dell’Inter nei loro confronti, sia Alexis Sanchez che Victor Moses. In attesa che i loro prestiti vengano estesi sino al 31 agosto, la speranza è quella di poter convincere il club nerazzurro a puntare su di loro anche per il prossimo anno. Decisiva sarà la scelta finale di Antonio Conte che in questi ultimi due mesi di calcio giocato avrà bisogno di tutti i suoi effettivi e concederà quindi una chance ad entrambi.

Secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport, però, allo stato attuale il club degli Zhang potrebbe non riscattare nessuno dei due, sebbene la forte volontà di restare ad Appiano Gentile. Il cileno dovrebbe di gran lunga tagliarsi lo stipendio per convincere l’Inter ad investire ancora sul suo futuro. Il nigeriano, invece, ha fin qui trovato pochissimo spazio alle spalle di Candreva e strategicamente la società non considera prioritario un investimento da 12 milioni di euro per una riserva.

