Quando l’Inter di Mourinho trattò Nedved: “Il suo piano non funzionò. Lo avrei seguito ovunque, a Milano no!”

Tuttosport dedica spazio sulle proprie colonne ad una trattativa di mercato, risalente al 2008, che ha fatto tanto parlare di sé nel corso degli anni. Pavel Nedved, ex bandiera e ora vicepresidente della Juventus, fu a lungo corteggiato dall’Inter dopo l’arrivo sulla panchina nerazzurra di Mourinho.

Ecco il racconto con le parole dell’ex Pallone d’Oro: “Mourinho mi chiamo e mi disse: ‘Ciao Pavel, sono Josè Mourinho. Non puoi smettere, è uno spreco. Hai ancora tanto da dare al calcio e hai ancora da prendere. Mi piacerebbe che venissi da me all’Inter, vogliamo vincere la Champions. Che ne pensi?’ Josè sapeva che ero terribilmente attratto dalla Champions perché non l’avevo mai vinta, ma il suo piano non funzionò. Non potevamo essere compatibili. Lo avrei raggiunto in qualsiasi altra squadra del mondo ma all’Inter no, non avrei potuto farlo”.

