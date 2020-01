Mercato – Nuovo sorpasso di Llorente su Giroud: l’Inter vira sullo spagnolo

Nonostante il rischio di almeno due giornate di squalifica per Lautaro Martinez, l’Inter nelle prossime sfide di campionato non dovrebbe comunque ritrovarsi in una situazione di emergenza nel reparto offensivo. Oltre Lukaku, Sanchez ed il giovane Esposito, Antonio Conte si appresta ad accogliere infatti un vice per il centravanti belga I nuovi movimenti del Napoli, alla ricerca di una prima punta, fanno pensare che Fernando Llorente sia il candidato numero uno per il posto in nerazzurro.

L’Inter, infatti, sarebbe tornata nuovamente sullo spagnolo, probabilmente in un’operazione scissa dalla cessione di Politano. Superato nuovamente Olivier Giroud nelle gerarchie, non tanto per una questione tecnica, ma più che altro per le condizioni economiche più vantaggiose che portano all’ex attaccante del Tottenham. Come ribadito da La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro lo preferisce al francese per mere questioni di bilancio.



