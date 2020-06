Mercato – L’ex obiettivo dell’Inter non va in scadenza: ufficiale il rinnovo con il PSG

Nonostante il suo nome fosse accostato sul mercato da tantissimi mesi per via del contratto in scadenza il 30 giugno del 2020, alla fine in extremis Layvin Kurzawa ha trovato l’accordo con il Paris Saint Germain per altre quattro stagioni. A differenza dell’ormai ex compagno Thomas Meunier che invece è già stato ingaggiato a costo zero dal Borussia Dortmund, il terzino francese ha mollato la presa accettando il rinnovo contrattuale del club.

Pochissimi minuti fa, infatti, sul proprio sito il Paris Saint Germain ha comunicato ufficialmente l’estensione del contratto fino al 2024 per il terzino 27enne. Kurzawa, come lo stesso Meunier, era stato nel mirino di diversi club nei mesi passati, tra cui Inter e Juventus.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!