Mercato – Parma opportunità per Radu, ora palla all’Inter

Il futuro di Radu potrebbe essere in Emilia; l’estremo difensore, di proprietà dell’Inter, è rimasto deluso del trattamento ricevuto dal Genoa, che lo ha messo in secondo piano dopo il ritorno di Mattia Perin.

Tra le ipotesi sul futuro del calciatore c’è stata anche quella di un ritorno all’Inter, ma secondo il procuratore Oscar Damiani, nella sua intervista rilasciata ai colleghi di FcInterNews, il portiere potrebbe trovare una collocazione a Parma, dove già risiede Yann Karamoh, un’altra delle pedine nerazzurre in prestito.

ANCORA ZERO CONTATTI – L’agente non ha chiuso la porta alla squadra emiliana ma ha sottolineato che, al momento, la trattativa è ancora embrionale: “Parma è sicuramente una buona opportunità, però al momento non c’è stato ancora nulla tra le società”.

DECIDONO INTER E GENOA – “La decisione la devono prendere due entità: l’Inter, squadra proprietaria del cartellino, e il Genoa, società che si era assicurata il prestito del calciatore”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!