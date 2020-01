Mercato – Radu in uscita dal Genoa. Non tornerà all’Inter: spunta l’ipotesi Ligue 1

Non è giunto ancora il momento di Iounut Radu per fare ritorno all’Inter. Le voci su un suo possibile addio dal Genoa, dopo il ritorno dalla Juventus di Mattia Perin, sono state confermate. Il club nerazzurro, proprietario del cartellino del portiere, non ha comunque intenzione di affrettare i tempi e sconvolgere l’equilibrio attualmente vigente nelle gerarchie nerazzurre. Da qui, l’idea di una nuova partenza in prestito verso l’estero, con il Nizza pronto ad un prestito di 18 mesi per assicurarsi il classe 1997.

Ecco le ultime di mercato, raccontate dall’esperto giornalista Nicolò Schira: “Gli agenti di Andrei Radu al lavoro per trovare una soluzione dopo che il Genoa l’ha messo in uscita. Il ritorno anticipato all’Inter è complicato e Conte inoltre non vuole alterare equilibri alla spalle di Handanovic. Contatti in corso con il Nizza per il prestito di 18 mesi”.

