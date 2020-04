Mercato – Radu pronto a tornare per fare il secondo di Handanovic. Sul futuro di Padelli…

Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, sembrano esserci pochi dubbi a riguardo del fatto che Ionut Radu sarà riportato all’Inter per fare il secondo di Samir Handanovic. Una strada che rinnoverebbe la fiducia nel club in un portiere sul quale la società di Viale della Liberazione pare voler investire molto, e che riporterebbe a Milano uno dei giovani cresciuti nella Primavera, cosa particolarmente utile nel momento della composizione delle liste.

Dovrebbe essere ancora all’Inter invece il futuro di Padelli, quest’anno protagonista in alcune partite durante il periodo dell’infortunio di Handanovic. Piero Ausilio, infatti, pare in procinto di proporgli la permanenza per ricoprire il ruolo di terzo portiere.

