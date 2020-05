Mercato – Rakitic-Barcellona, rottura totale. Anche lo spogliatoio spinge per l’addio

In Spagna ne sono certi: Ivan Rakitic a fine stagione lascerà il Barcellona. I rapporti con il club blaugrana sono ai minimi storici e in pochissimi sono pronti adesso a scommettere in un lieto fine tra le due parti. Come riportato dal quotidiano Sport, lo scorso dicembre sono arrivate diverse proposte anche dall’Italia, ma la prima destinazione nella testa del centrocampista croato continua ad essere il Siviglia. La città che lo ha lanciato e gli ha permesso di vivere una brillante carriera, e per la quale i rapporti all’interno dello spogliatoio blaugrana lo scorso anno si sono incrinati.

Dopo la disfatta di Anfield per 4-0, che provocò l’eliminazione oltremodo inaspettata del Barcellona dalla Champions League dopo aver vinto all’andata in casa per 3-0, Rakitic avrebbe fatto indispettire i compagni di squadra e i tifosi catalani andando alla Feria de Sevilla. Le immagini delle passeggiate del croato nella sua vecchia città all’interno di un contesto festoso, non erano state digerite dallo spogliatoio, fino a portare alla totale rottura anche con la stessa società. L’addio, a questo punto, sembra quasi una formalità.

