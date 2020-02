Mercato – Roma in ansia per Pellegrini: i fischi dei tifosi avvicinano l’Inter

Non sta passando un gran periodo alla Roma Lorenzo Pellegrini. Ultimo simbolo di romanità all’interno della rosa, dopo gli addii negli ultimi anni di Francesco Totti e Daniele De Rossi più la cessione in prestito di Alessandro Florenzi al Valencia dello scorso gennaio, anche il centrocampista giallorosso potrebbe presto dire addio. Non solo per un rapporto in questo momento compromesso con i propri tifosi, certificato dai fischi ricevuti ieri sera all’Olimpico, ma anche da una situazione contrattuale preoccupante.

Come ricordato questa mattina da calciomercato.com, Pellegrini da tempo vorrebbe il rinnovo e l’eliminazione di quella clausola da 30 milioni di euro e la scorsa estate – per amor di patria – avrebbe rifiutato la corte di Inter e Manchester United. Aspettando di capire cosa vorrà fare la nuova proprietà giallorossa, il centrocampista per il nuovo contratto chiede 4 milioni di euro, cifra ritenuto troppo alta fino ad oggi. Nel caso in cui dovesse dire addio, alla finestra vi sarebbe proprio il club nerazzurro, oltre all’Everton di Ancelotti.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!