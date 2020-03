Mercato – Rovella nome nuovo per l’Inter: duello con il Chelsea

C’è un nome nuovo per il centrocampo dell’Inter. Secondo Calciomercato.com, i nerazzurri seguono da tempo Nicolò Rovella, giovane regista classe 2001 della Primavera del Genoa, che proprio ha già esordito in Seria A. Dagli addetti ai lavori viene accostato a Luka Modric, poiché proprio come il centrocampista del Real Madrid predilige far viaggiare la palla con visione e idee, grazie a un sinistro pregevole con cui sa calciare punizioni, angoli e rigori.

Rovella è cresciuto prima nell’Accademia Inter e poi nell’Alcione, fino al trasferimento al Genoa tre stagioni fa. Gli scout nerazzurri l’hanno osservato dal vivo nel giorno del suo esordio, così come Juventus e Roma. Durante gli impegni con le nazionali giovanili (faceva parte dell’Under 17 vice-campione d’Europa e ora è nel giro dell’Under 19) anche Borussia Dortmund e Manchester United hanno inviato i proprio osservatori per farlo visionare.

Il Genoa sembra pronto a blindarlo, ma l’Inter è pronta a tentare l’affondo, con una rivale pericolosa dalla Premier League. Il Chelsea, infatti, sembrerebbe aver individuato nel diciottenne genovese uno dei possibili innesti per la rivoluzione della prossima estate, con un dirigente dei blues sarà inviato al al Ferraris in occasione di una delle prossime partite dei rossoblù, con la speranza di vedere il giovanissimo talento scendere in campo.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!