Mercato – Stankovic e Pirola si legano all’Inter: è arrivato il rinnovo di contratto

In attesa di conoscere il futuro del gioiello più prezioso del settore giovanile dell’Inter, ovvero Sebastiano Esposito, il club nerazzurro ha voluto subito chiudere le trattative di mercato con altri due ragazzi della Primavera: si tratta di Filip Stankovic e Lorenzo Pirola.

Come riporta il giornalista di Sky Sport Matteo Barzaghi sul proprio account Twitter, il giovane portiere nerazzurro – figlio di Dejan – ha firmato il rinnovo di contratto con l’Inter fino al 2024, in attesa di capire quale sarà il suo futuro, probabilmente in prestito per fare esperienza. Stessa sorte anche Pirola – difensore già nel giro delle nazionali giovanili – che ha firmato il rinnovo fino al 2025.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!