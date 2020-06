L’agente di Tolisso allontana l’ipotesi Inter: “Nulla di concreto, ora la priorità è un’altra”

Un nome tornato molto in voga nelle ultime ore per il calciomercato dell’Inter è stato quello di Corentin Tolisso, centrocampista del Bayern Monaco che, fin dal suo arrivo dal Lione, non ha mai convinto al 100% tutto l’ambiente bavarese. Attualmente il ragazzo è infortunato, e le voci di mercato relative al suo futuro si sono a dir poco scatenate. In particolare, nelle ultime ore erano stati fatti i nomi dell’Inter, club già accostato al suo profilo, e del Manchester United.

“No, non sto parlando con il Manchester United. Corentin ora è infortunato quindi la sua assoluta priorità è il ritorno in campo. Inter opzione ad oggi non concreta”. Ai microfoni di Sky Deutschland, però, il procuratore di Tolisso Eric Castagnino ha specificato questo in merito al suo futuro, allontanando i nomi dei due club che erano stati recentemente accostati al suo assistito.

