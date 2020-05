Mercato – Tutti pazzi per Tsimikas: non solo l’Inter, in corsa anche Napoli, Lazio e Torino

Non solo l’Inter: sono tutti pazzi di Kōstas Tsimikas. Il terzino greco, sul quale il club nerazzurro è presente da tempo, è divenuto oggetto anche di tanti altri club, sia italiani che europei. Il principale gradimento per Tsimikas, però, arriva proprio dall’Italia: oltre all’Inter, infatti, anche Napoli, Lazio e Torino seguono il greco dell’Olympiacos. È questo quanto riporta in esclusiva Calciomercato.it, secondo il quale i biancocelesti in particolare sarebbero interessati al classe 1996 come possibile sostituto del 34enne Lulic.

All’estero, invece, oltre a Galatasaray e Lokomotiv Mosca lo segue con attenzione anche il Leicester. Si prospetta quindi un’asta molto agguerrita per Tsimikas, che peraltro, ai nostri microfoni, l’ex nerazzurro Grigoris Georgatos ha consigliato proprio all’Inter: “Ora è cresciuto ed è completo, quindi potrebbe giocare anche all’estero in una grande squadra. L’Inter tra l’altro ha la tradizione dei giocatori greci, e lui è anche un terzino quindi…”.

