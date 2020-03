Mercato – Verona-Milano asse caldo: l’Hellas al lavoro per confermare Salcedo e Dimarco

Salcedo e Dimarco hanno deciso, rispettivamente in estate e a gennaio, di trasferirsi in prestito dall’Inter al Verona per avere più possibilità di giocare e mettersi in vostra nel palcoscenico della Serie A.

Il classe 2001, dopo un inizio davvero positivo, è stato costretto a fermarsi per un lungo tempo a causa di un brutto infortunio che ha segnato inevitabilmente gran parte della sua stagione. L’esterno ex Parma, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, ha avuto fin qui poco spazio per mettersi in mostra ma nonostante questo, il Verona è deciso a trattenerli anche in vista della prossima stagione, secondo quanto riportato da Nicolò Schira.

