Mertens, Cavani e… Vertonghen: l’Inter e la caccia grossa al parametro zero. Marotta ci riprova

L’Inter ha dimostrato negli ultimi anni di essere molta attenta sul mercato alle occasioni a parametro zero. Da De Vrij a Godin, sono diversi i giocatori arrivati a Milano in scadenza di mercato. Oggi più che mai, in vista della prossima sessione di calciomercato, sarà importante cercare di insistere su questa strategia viste anche le ripercussioni economiche della pandemia sui bilanci dei club.

Mertens e Cavani, due nomi su tutti sul taccuino di Marotta. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli sul belga non ha ancora gettato la spugna, nonostante la trattativa avanzata con l’Inter. Con un rilancio nei prossimi giorni potrebbe anche convincere l’attaccante che comunque non smette mai di ribadire il proprio amore per la città.

Il Matador può diventare il sostituto di Lautaro o un titolare aggiunto in grado di cambiare le sorti di una stagione. Cavani aspetta un segnale dal Psg, che però difficilmente arriverà. L’Inter resta una destinazione gradita. Occhi anche su Kurzawa e Meunier ma non sono i primi della lista per cui fare uno sforzo economico a livello di ingaggio, attenzione per la difesa a Vertonghen.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!