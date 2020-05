Mercato – Mertens bombardato dal Napoli per il rinnovo: promesso un futuro in dirigenza

Come un fulmine a ciel sereno, nella giornata di ieri Dries Mertens e il Napoli si sono incredibilmente riavvicinati, arrivando praticamente alla conclusione di un nuovo contratto. Sfumata così l’opportunità per l’Inter di poter acquistare a parametro zero l’attaccante belga, la cui volontà finale ha fatto la differenza per il riavvicinamento con il club partenopeo. Questa mattina, a tal proposito, calciomercato.com ha svelato alcuni interessanti retroscena del nuovo accordo in arrivo.

Innanzitutto va attribuito un ruolo molto importante all’allenatore Gennaro Gattuso, che in prima persona ha bombardato Dries Mertens garantendogli centralità nel progetto ancora nei prossimi anni. Dall’altra parte anche la società è andata incontro alle richieste del calciatore non solo mettendo sul piatto 2,5 milioni alla firma più altri 4 milioni con bonus all’anno fino al 2022, ma soprattutto con la promessa di un ruolo futuro in dirigenza che l’attaccante ha gradito particolarmente.

