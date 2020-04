Mertens-Napoli, rinnovo più lontano: sirene dalla Premier ma il belga preferisce l’Italia. E l’Inter è sempre alla finestra

L’edizione di Sport Mediaset aggiorna la situazione legata al futuro di Dries Mertens, con l’Inter sempre attenta, poiché il rinnovo con il Napoli è ancora in bilico, anzi sembra sempre più lontano. L’attaccante degli azzurri, in scadenza di contratto a giugno, è in attesa di capire come evolverà la questione contratti tra Fifa e Uefa. Si dovrà capire la gestione, ma il belga ha diversi dubbi rispetto a qualche mese fa, quando il prolungamento sembrava cosa fatta.

Le big della Premier sono molto interessate e il corteggiamento è già iniziato, su tutte quello del Chelsea e del Manchester City. Ma secondo l’emittente non va sottovalutata l’Inter. La dirigenza di Viale della Liberazione è molto interessata, visto il giocatore preferirebbe rimanere in Italia e l’opzione nerazzurra resta una forte tentazione. Il belga potrebbe ritrovare Lukaku, compagno di Nazionale. Le trattative per il rinnovo con il club di De Laurentiis sono ferme da tempo. Marotta fiuta l’affare.

