Mertens resta nel mirino, ma spunta l’insidia Simeone: dipende da Cavani

L’Inter guarda con attenzione agli sviluppi sul fronte Edinson Cavani per vari motivi. Innanzitutto l’addio annunciato al Paris Saint-Germain potrebbe favorire il riscatto di Mauro Icardi da parte del club parigino, garantendo così ai nerazzurri un’importante tesoretto per il mercato. Inoltre dall’uruguaiano possono dipendere anche le manovre in entrata dell’Inter che sta seguendo Dries Mertens, in scadenza di contratto col Napoli.

Cavani ha già raggiunto un accordo per trasferirsi all’Atletico Madrid a parametro zero a fine stagione, ma i Colchoneros stanno cercando di trovare la soluzione giusta per anticipare i tempi e portare il Matador in Spagna già a gennaio. Dovesse saltare l’operazione, secondo As l’Atletico avrebbe in mano una lista di calciatori alternativi che comprende anche lo stesso Mertens corteggiato come detto dagli uomini mercato nerazzurri. Gli spagnoli farebbero leva sulla possibilità di far incassare una cifra seppur non elevata al Napoli anziché perderlo a zero e rafforzando una concorrente come l’Inter. Tra le altre piste valutate dal club di Diego Simeone ci sarebbero anche Bakambu, Piatek del Milan, Cutrone e Paco Alcacer.

