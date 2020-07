TS – Messi-Inter, fioccano i no da Barcellona. Spiraglio nel 2021?

Lionel Messi è destinata a rimanere in casa Inter solo una suggestione estiva di mercato. Almeno secondo Tuttosport. Da Barcellona fioccano i no e i vertici blaugrana non avrebbero gradito l’immagine del proprio giocatore proiettata sul Duomo di Milano.

Sembra impossibile che Messi lasci Barcellona quest’estate ma uno spiraglio va mantenuto aperto nel 2021 qualora le trattative per il rinnovo dovessero naufragare.

