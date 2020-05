Mezza Serie A su Vanheusden! Standard Liegi costretto a venderlo, c’è l’Inter in pole

Zinho Vanheusden è pronto a rientrare in Serie A. Il difensore belga classe 1999, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, è riuscito a mettersi alle spalle i brutti infortuni rimediati in carriera nonostante la sua giovane età e ha mostrato a pieno il suo valore nello Standard Liegi. Il club belga si ritrova però in condizioni critiche a livello economico e con ogni probabilità sarà costretto a venderlo.

Secondo quanto riportato da Tuttosport c’è la fila su di lui. Zinho piace a Sampdoria, Atalanta e Fiorentina ma a spuntarla ancora una volta potrebbe essere l’Inter che vanterebbe un diritto di riacquisto fissato a 15 milioni di euro. Un profilo giovane che i nerazzurri potrebbero decidere di riportare alla base in caso di partenza di Godin, come alternativa a Kumbulla o all’esperto Vertonghen.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!