Mirror – Foyth-Tottenham, addio a giugno? Inter, Milan e Roma su di lui. La situazione

Da quando José Mourinho si è seduto sulla panchina del Tottenham, il suo minutaggio è drasticamente sceso. Infatti Juan Foyth, centrale difensivo degli Spurs, potrebbe lasciare Londra in quel di giugno per sbarcare in una squadra che possa garantirgli maggiore spazio. In Inghilterra, a questo proposito, parlano di una Serie A piuttosto attenta alla situazione relativa al giovane argentino con passaporto polacco.

In particolare, secondo il Mirror Inter, Milan e Roma sarebbero fortemente interessate al classe 1998. Tra queste, potrebbero essere proprio i giallorossi il club più forte, in quanto ancora alle prese con il futuro incerto di Chris Smalling, arrivato in prestito dal Manchester United che, recentemente, ha fatto sapere di volerselo riprendere per la prossima stagione.

