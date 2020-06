TS – Nainggolan sogno proibito del Torino: scambio con Izzo all’orizzonte?

Il futuro di Radja Nainggolan potrebbe essere granata. Dopo essere stato scaricato dall’Inter e ceduto in prestito al Cagliari, dove si è rigenerato tornando ai suoi livelli, il futuro del Ninja potrebbe essere lontano dalla terra sarda. Il Cagliari infatti non può permettersi l’ingaggio del belga, destinato ad un ritorno all’Inter a fine stagione. Come riporta TuttoSport, Nainggolan è il sogno proibito del presidente del Torino Urbano Cairo, che potrebbe fare un sacrificio per portarlo sotto la Mole. Scrive il quotidiano torinese: “Nainggolan è il grande sogno granata. La trattativa è complessa e, a gioco lungo, ci vorranno una serie di “incastri” per portarla a buon fine. Nel mercato niente è impossibile anche se al momento è ancora presto per capire se il centrocampista dell’Inter (attualmente in prestito al Cagliari) ha delle possibilità più o meno consistenti di trasferirsi in granata. L’unica certezza, per quanto riguarda gli eventuali incastri, è che Armando Izzo piace ad Antonio Conte. E anche Nkoulou farebbe comodo al tecnico nerazzurro“.

