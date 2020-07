Newcastle, il tecnico Bruce: “Lazaro deluso dal poco minutaggio, però continua a piacermi”

Dopo il pareggio per 0-0 maturato contro il Brighton, l’allenatore del Newcastle Steve Bruce è tornato sulla situazione relativa a Valentino Lazaro, esterno arrivato a gennaio in prestito dall’Inter. Fino a questo momento, infatti, l’austriaco ha messo insieme solo 383 minuti in campo, meno di quanto si sarebbe aspettato appena sbarcato in Inghilterra.

“La situazione è diventata difficile a causa del lockdown, probabilmente non ha giocato quanto avrebbe voluto. Sono certo che sia deluso dal minutaggio che gli ho concesso. Per il ragazzo non è stato facile, ma mi piace ancora come giocatore e come persona. Quando guarderà ai minuti giocati, penserà che non ne ha fatti abbastanza”, ha dichiarato Bruce.

