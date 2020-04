Olic: “Perisic è contento di essere al Bayern, spera di restare anche il prossimo anno”

Legati sia da un rapporto di amicizia che professionale, Ivica Olic e Ivan Perisic si conoscono ormai da parecchi anni. L’ex attaccante del Bayern Monaco, oggi vice allenatore della Nazionale Croata, intervistato ai microfoni di Tz Muenchen, ha raccontato che l’esterno attualmente in prestito dall’Inter è soddisfatto del suo ritorno in Germania e sarebbe ben contento di rimanere a Monaco anche per la prossima stagione. Ricordiamo che il Bayern ha un’opzione per il riscatto a fine stagione sulla base di 20 milioni di euro e sta trattando con il club nerazzurro per chiudere a 15.

Queste le parole di Olic sul connazionale: “Ho conosciuto Ivan prima come compagno di squadra e ora anche dal punto di vista dell’allenatore. Sono stato il più grande fan del suo acquisto l’estate scorsa. Si allena molto, si prende cura del suo corpo. Sono fermamente convinto che Ivan possa ancora giocare a calcio ai massimi livelli per qualche altro anno. Ivan si sente molto bene. Si allena ogni giorno e spera di poter completare la stagione fino alla fine per mettersi alla prova con Hans Flick. Ivan è molto contento del Bayern. Spera di poter rimanere a Monaco oltre l’estate. Anche Flick è molto interessato. Ivan è forte sia nella fase offensiva che nella difensiva, oltre ad essere bravo coi piedi e forte nel colpo di testa. E’ il calciatore che sognano tutti gli allenatori del mondo”.

