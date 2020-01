GdS – Il Parma tenta il colpo last minute: Esposito o Kean in prestito

I ripetuti infortuni di Roberto Inglese ed i grossi dubbi sull’integrità fisica di Cornelius, hanno costretto il Parma da qualche giorno a ricercare sul mercato un attaccante preferibilmente giovane in entrata. Per questo motivo, come sappiamo, il primo nome sulla lista corrispondeva a quello di Sebastiano Esposito, sul quale però Antonio Conte ha posto un veto ritenendolo incedibile allo stato attuale.

Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, altro profilo che il Parma sta sondando è quello di Moise Kean, per il quale bisognerebbe prima verificare la disponibilità dell’Everton a darlo via in prestito. Qualora l’Inter dovesse però chiudere l’accordo con il nuovo centravanti in entrata (al momento Llorente è favorito su Giroud), non è escluso che potrebbero riaprirsi i negoziati per un prestito di sei mesi in Emilia Romagna del giovane centravanti 2002.

