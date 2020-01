Pedullà – Inter, Zaza fa saltare tutto: rifiutato il prestito!

Dopo il no incassato dal Chelsea per Giroud, per l’Inter sfuma anche l’ultima idea che aveva portato al nome di Simone Zaza. Il centravanti italiano, infatti, nonostante l’agente Beppe Bozzo avesse interamente portato avanti la trattativa trovando immediatamente l’intesa con l’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta, ha scelto di non precipitarsi in un prestito di soli sei mesi.

L’attaccante del Torino, come riportato da Alfredo Pedullà, avrebbe desiderato una formula a titolo definitivo, mentre l’idea partorita dai nerazzurri nelle ultime ore riguardava un prestito oneroso con diritto di riscatto. Il club granata, tra l’altro, aveva anche accettato la proposta interista: al momento non ci sono margini per riaperture.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!