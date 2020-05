Perisic, riscatto o ritorno? L’Inter propone una nuova soluzione al Bayern: i dettagli

Dopo una stagione in chiaroscuro vissuta in Baviera, il futuro di Ivan Perisic resta ancora in bilico tra una permanenza al Bayern Monaco ed un ritorno in Italia. L’Inter si augura di poter formalizzare la cessione, sia perché il croato non rientra nei piani di Conte, sia perché una sua cessione permetterebbe di incassare una cifra intorno ai 20 milioni di euro. La volontà del Bayern, dal punto di vista tecnico, sarebbe quella di riscattare Perisic, ma in virtù della crisi post-Coronavirus nulla è scontato.

Perisic, quale futuro? Inter e Bayern studiano una nuova ipotesi

Visto il possibile stallo all’interno di una trattativa dove nessuna delle parti vuole perderci nulla economicamente (compreso il calciatore, che vuole mantenere il suo ingaggio da 4,6 milioni a stagione), l’Inter valuta una nuova proposta da avanzare al Bayern Monaco per il futuro di Perisic. Come illustra il Corriere dello Sport, infatti, i nerazzurri potrebbero proporre un rinnovo del prestito annuale del croato, così da posticipare l’eventuale riscatto ad un periodo nel quale il club bavarese potrebbe avere una situazione economica più solida per poter investire.

Dopo essere stato valutato circa 60 milioni di euro due estati fa, quando era reduce dalla finale di un Mondiale disputato ad altissimo livello, il rendimento di Perisic è calato di anno in anno fino ad arrivare ai 20-25 milioni di valore attuale. In virtù di una carta d’identità che ora segna 31, quindi, l’Inter deve cercare di monetizzare la sua cessione nel giro di massimo un anno.

