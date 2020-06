Pinamonti: “Tornare all’Inter? I conti si fanno a fine stagione. Orgoglioso per le parole di Mancini”

Non segna esattamente da un girone in Serie A, Andrea Pinamonti, che vuole ripartire in tutti i sensi in vista della sfida del Genoa contro il Parma, ultimo club trafitto in campionato. L’attaccante cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, dopo un buon inizio con la maglia del Grifone, ha sofferto parecchio durante il corso della stagione, complici i cambi in panchina che hanno impedito una continuità tattica alla formazione rossoblù. In vista del finale di campionato, però, l’attaccante classe 1999 ha intenzione di tornare protagonista per raggiungere con i suoi compagni la salvezza. Ecco le sue parole su presente e futuro, nell’intervista per Il Secolo XIX:

Qualche tempo fa il ct Mancini ha detto: “Pinamonti è il futuro dell’Italia. L’Europeo è stato rinviato di un anno, conta di esserci?

“Le parole di Mancini mi avevano reso molto orgoglioso, non lo nascondo. Io darò sempre il massimo per raggiungere i miei obiettivi e di conseguenza lavorando in silenzio e con umiltà cercherò di farmi trovare pronto per l’Europeo del 2021”. Come si trova a Genova? Qual’è il suo luogo preferito?

“A Genova mi trovo bene, mi piace svegliarmi al mattino e vedere il mare. Non ho un luogo preferito, mi piace molto passeggiare in riva al mare insieme a Nicole, mi rilassa”.

Resterà in rossoblù o tornerà all’Inter?

“E’ presto per parlarne. Ora penso solo a fare bene, a dare una mano per la salvezza. Poi come sempre a fine stagione si faranno i conti”.

